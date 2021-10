Ex dirigentes del chavismo apoyan a Manuel Rosales y Rafael Ramírez

Anuncios Google

El voluntariado “Una Luz para el Zulia” compuesto por ex dirigentes, simpatizantes y militantes del chavismo, anunció este lunes 11 de octubre su apoyo a Manuel Rosales para la gobernación del estado Zulia y a Rafael Ramírez para la Alcaldía de Maracaibo.

El acto contó con la presencia del candidato al ayuntamiento marabino por la unidad, al igual que Iván Cañizalez, jefe del comando de la Zulianidad; Dianela Parra, jefa del comando de la unidad en la capital zuliana; Nelio Aguirre, Jesús Villalobos, ambos ex dirigentes del chavismo y coordinadores del voluntariado; además, de la presencia de Humberto Suárez, presidente del sindicato de la Construcción, quien recordó los lazos de amistad que lo une con Ramírez desde que el candidato al ayuntamiento desempeñaba funciones públicas en la Inspectoría del Trabajo y cómo ayudó a los agremiados.

Además, el gremialista aseguró a la Unidad el respaldo de 21 seccionales de los sindicatos de la construcción en la región. «No estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo con los contratos colectivos y que tengamos un sueldo de siete bolívares con los que no come ni un pollito. Por eso estamos apoyando una transformación que no solamente la quiere Venezuela sino el mundo entero», indicó.

Maracaibo, ciudad modelo

«Si ustedes están hoy aquí es porque creen que nosotros podemos hacerlo mejor, porque al final uno se debe a ustedes. Yo siempre digo que hay que gobernar para todos porque esas son las obras que Dios mira cuando uno ayuda al que más necesita y no a quien tiene la misma camisa», reflexionó Ramírez.

Ratificó que su propósito es convertir a Maracaibo en una ciudad modelo en infraestructura médica, ofreciendo a los habitantes de otras regiones del país la posibilidad de trasladarse y ser atendidos con los mejores especialistas en centros hospitalarios de calidad. Adelantó que buscará recuperar y embellecer Maracaibo.

Por su parte, Iván Cañizales, Jefe del Comando de la Zulianidad, felicitó a los ex militantes del chavismo por tomar la decisión de respaldar la esperanza y el cambio que representa la Unidad, encabezada en el Zulia por Manuel Rosales y en Maracaibo por Rafael Ramírez.

«Manuel Rosales es el mejor gobernador que ha tenido el Zulia en su historia. Tiene todo el diagnóstico detallado de los niveles de destrucción del Zulia nunca antes visto. Rosales es un hombre de palabra y que tiene una gestión que lo respalda»./Nota de prensa comando

