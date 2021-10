Eva Longoria y Eugenio Derbez encabezarán la película «Aristotle and Dante»

Anuncios Google

Eva Longoria y Eugenio Derbez liderarán el elenco de «Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe», la película con la que Aitch Alberto debutará como directora.

Junto a Derbez y Longoria, que ya compartieron escenas en cintas como «Overboard» (2018) y «Dora and the Lost City of Gold» (2019), también aparecerán en el reparto de este nuevo proyecto Max Pelayo, Reese Gonzales, Veronica Falcón, Isabella Gomez, Luna Blaise y Kevin Alejandro.

Entre los productores de esta película, además de Eugenio Derbez, sobresalen el polifacético artista latino Lin-Manuel Miranda y la actriz Kyra Sedgwick.

La trama de «Aristotle and Dante…» gira en torno a la amistad que forman los latinos Aristotle «Ari» Mendoza; y Dante Quintana después de encontrarse por casualidad en una piscina de El Paso (EE.UU.).

«‘Aristotle and Dante…’ cuenta una historia de autodescubrimiento y aceptación», apuntó Alberto.

«Mi propio viaje me ayudó a darme cuenta de que no hay nada más importante que levantarnos; y aceptar completamente quienes somos y ser vistos por eso»; añadió la directora y guionista al ensalzar que este largometraje quiere tratar «la vulnerabilidad masculina».

Cactus24 12-10-21