WhatsApp anunció «un apagón» de su aplicación de mensajería para estos modelos de celulares este 1°-N

WhatsApp anunció «un apagón» de su aplicación de mensajería para algunos modelos de celulares a partir del próximo 1 de noviembre.

Luego de la falla general que presentó la app el pasado 4 de octubre, y que dejó a los usuarios sin el servicio por al menos siete horas, WhatsApp anunció una lista de celulares con sistemas operativos antiguos en los que no funcionará más desde esta fecha. Así lo reseñó el portal Pulzo.

Según la aplicación, estos son los celulares en los que dejará de servir, porque no recibirá actualizaciones, en los próximos días:

Android:

Archos 53 Platinum.

HTC Desire 500.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy S3 mini.

Caterpillar Cat B15.

Sony Xperia M.

Wiko Cink Five.

Wiko Darknight.

Samsung Galaxy Xcover 2.

Huawei Ascend G740.

ZTE Grand S Flex.

Lenovo A820.

Huawei Ascend Mate.

ZTE V956.

UMi X2.

Huawei Ascend D2.

Samsung Galaxy Core.

Faea F1.

THL W8.

ZTE Grand X Quad v987.

ZTE Grand Memo.

Samsung Galaxy Ace 2.

LG Lucid 2.

LG Optimus F7.

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus F5.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus L5 II Dual.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7 II Dual.

LG Optimus L7 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Optimus L4 II Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus F3Q.

iOS

Apple iPhone SE (16GB).

Apple iPhone SE (32GB).

Apple iPhone SE (64GB).

Apple iPhone 6S (128GB).

Apple iPhone 6S (16GB).

Apple iPhone 6S (32GB).

Apple iPhone 6S (64GB).

Apple iPhone 6S Plus (128GB).

Apple iPhone 6S Plus (16GB).

Apple iPhone 6S Plus (32GB).

Apple iPhone 6S Plus (64GB).



WhatsApp describe que la suspensión de soporte para estos teléfonos se da porque no tiene otra alternativa que ofrecerles. La única solución que tienen los usuarios es tener otro dispositivo, menos antiguo, o migrar a otra ‘app’ con algunas de las características de la más famosa del mundo.

No es la primera vez que la plataforma hace el llamado para todos los usuarios con dispositivos viejos. En agosto pasado dio a conocer algunos de los teléfonos, pero hasta ahora se conoce la lista completa que pondrá a sufrir a muchos previos al (poco esperado) mes de noviembre.

Cactus24 (11-10-2021)