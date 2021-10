Afganistán está en un «punto de inflexión» y necesita liquidez, dice la ONU

Anuncios Google

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo este lunes que Afganistán está en un ‘punto de inflexión’ y pidió a la comunidad internacional que inyecte liquidez al país para evitar su colapso económico y otros males que no se limitarían a sus fronteras.

Blom

‘Urjo al mundo a tomar acción e inyectar liquidez en la economía afgana para evitar su colapso’, exhortó el diplomático luso de cara a la reunión extraordinaria del G20, reiterando que la ayuda humanitaria es esencial pero no será suficiente para la resolver los problemas en la nación si su economía se hunde.

‘Este es un punto de inflexión. Si no actuamos y ayudamos a los afganos a capear este temporal, y lo hacemos pronto, no solo ellos sino todo el mundo va a pagar un precio muy grande’, advirtió el jefe de la ONU, alentando el uso de ‘instrumentos’ como las organizaciones no gubernamentales.

Cactus24 11-10-21