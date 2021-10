Denuncian irregularidades en el simulacro electoral en Carirubana (Fotos)

Anuncios Google

A las 7 de la mañana de este domingo, fue abierto el único centro electoral del municipio Carirubana, que funciona en la escuela básica Mene Grande de Punto Fijo donde están habilitadas 6 máquinas para atender a los electores, sin embargo, durante las primeras horas, la afluencia de participantes era baja y el proceso fluía con rapidez.

No obstante, dirigentes de oposición denunciaron la instalación de puntos rojos y la publicidad en gorras y franelas por parte de la militancia del gobierno revolucionario cerca del centro de votación, lo que consideran un desacato al anuncio que recientemente hizo el rector de CNE donde dijo que los puntos no estaban autorizados.

Otra situación denunciada a Cactus24 por algunos electores que participaron en el simulacro fue que al momento de elegir su opción en el tarjetón aparece un candidato diferente al seleccionado por el elector. Tal es el caso del señor Luis, quien aseguró haber seleccionado la opción de la Unidad y no sale reflejado Luis Stefanelli, sino el candidato a la gobernación, Aldo Cermeño.

Vale destacar que las máquinas electorales han fluido con normalidad y los votantes aplauden la rapidez del proceso. «Ni tres minutos me tardé para votar. Pero me fijé que hay camarógrafos dentro del centro de votación fotografiando a la gente con el carnet de la patria y eso no se debe permitir», denuncia Carmen Díaz.

Por tal sentido, el diputado a la Asamblea Nacional, Fernando Bastidas hizo el llamado a la ciudadanía que tenga alguna opción política expresarla con la voto, esto con referencia a las imágenes publicitarias alusivas a algunos candidatos. «Vamos a verificar cualquier incidencia que se presente desde la opción revolucionaria y ser reiterativos con el cumplimiento con las normas emitidas por el CNE»

Por otra parte, dirigentes de la Unidad Democrática del municipio Carirubana informaron que se mantendrán, a las afuera del centro de votación para observar las irregularidades y defender los derechos de los electores, además exigen respeto a los militares.

Redacción y fotos: Willian Blanco

