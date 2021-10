Cinco pasos para superar una infidelidad

Anuncios Google

𝙇𝙖 𝙞𝙣𝙛𝙞𝙙𝙚𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 es una situación muy difícil de superar en la pareja y por lo tanto también de perdonar. Es un acto de mucha gravedad ya que la persona que ha sido infiel ha violado el pacto que habían establecido.

Por lo que si tú te encuentras atravesando ahora por una situación en donde te han sido infiel, es normal que te sientas frustrado(a) y te esté costando mucho trabajo salir adelante con esta situación.

En la actualidad, los entornos virtuales y las nuevas tecnologías facilitan las relaciones entre personas, y con ello, aumentan las posibilidades de que ocurra una infidelidad en la pareja. Se puede dar el caso de que quien mantiene contacto afectivo con alguien que no es su cónyuge por medio de aplicaciones, redes sociales y en general, cualquier medio vinculado a internet (correo electrónico, chats online), considere que esto no es un acto de infidelidad excusándose en que no hay un acercamiento “real”.

Pero el mundo digital también es real, y los comportamientos del ser humano a través de la web, también lo son; por lo tanto, los secretos en la pareja, los mensajes de con contenido sexual (ya sea en texto, imágenes o videos) con otra persona, el coqueteo y las citas online son identificados como actitudes infieles, todo aquello que se da engañando, mintiendo u ocultando a la pareja la verdad implica una traición a la confianza mutua y al compromiso tácito y manifestado entre ambos al momento de establecer una unión romántica y es por lo tanto una infidelidad.



Cómo superar una infidelidad en 5 pasos

Acepta lo ocurrido



Lo peor que se puede hacer cuando una persona nos ha sido infiel, es pretender evadir la situación, negarnos al dolor y hacer como si nada hubiera pasado. Para ello es importante aceptar que lo que ha pasado, aunque a veces nos cueste, y aceptar también todas las emociones, aunque dolorosas, que esto nos pudo haber traído.

Expresa tus emociones



Es necesario que te desahogues totalmente y que no te estés guardando nada para ti mismo(a). Habla acerca de lo que sientes, llora, grita, escribe lo que sientes, no importa la manera en la que lo hagas, lo importante es externalizar tus emociones.

Tómate tu tiempo



Lo mejor que puedes hacer antes de tomar cualquier tipo de decisión, ya sea continuar con la relación o dejarla, es tomarte tu tiempo. ¿Para qué sirve tomarte tu tiempo? Sirve más que nada para detenerte a reflexionar acerca de lo ocurrido, para desahogarte, para vivir tu propio proceso de aceptación y finalmente puedas con más claridad tomar la decisión que creas que es mejor para ti.

Toma una decisión



Después de haberte tomado tu tiempo, seguramente la perspectiva que tenías acerca de la infidelidad haya cambiado. Por lo que ahora tienes que hacer frente a esta situación y no evadirla. Cualquiera que sea la decisión que hayas tomado, comunicasela a tu pareja.

Aprende a perdonar



Finalmente, ya sea que hayas o no decidido continuar con la relación, es importante que aprendas a perdonar a la persona porque ese perdón te va a aliviar a ti mismo(a).



La Terapia de pareja para superar una infidelidad



En caso de que hayas decidido perdonar y continuar con tu matrimonio pero sientas que tu solo(a) no puedes con la situación, es sumamente recomendable que ambos acudan a terapia de pareja con un profesional.



La terapia se lleva a cabo alternando sesiones de manera individual y en pareja. El objetivo de esta terapia es aprender a gestionar las emociones provocadas por la infidelidad, descubrir los problemas que probablemente ya existían de raíz e ir poco a poco dándoles una solución.