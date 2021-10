Metraje de The Batman, The Flash y Black Adam es revelado en tráiler de DC FanDome

Anuncios Google

El DC FanDome es un evento muy esperado por las redes sociales, una celebración que honra a los superhéroes y villanos de la casa editorial en formatos como el cine y la televisión.

Warner y asociados regresan para la presentación de más contenido junto con un grupo de estrellas que impulsarán cada nuevo proyecto. La empresa liberó el tráiler oficial de DC FanDome, revelando nuevos detalles emocionantes.

El avance nos presenta a estrellas como Robert Pattinson, Dwayne Johnson, Zoë Kravitz, Ezra Miller y Jason Momoa, quienes protagonizan las siguientes películas de la marca y darán paso a un futuro distinto en el que quedarán fuera muchos de los personajes que conocimos.

Proyectos como The Batman, Aquaman and the Lost Kingdom, The Flash y Black Adam serán las estrellas del evento. A través del tráiler nos enteramos que Warner liberará un nuevo avance de la siguiente película protagonizada por el Caballero Oscuro.

Por supuesto que una de las grandes ausencias del DC FanDome es todo lo relacionado con La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Aunque en el DC FanDome sí veremos a algunas estrellas de Justice League, está claro que el estudio toma como canon la versión de Joss Whedon.

Los fans también están esperando Black Adam, cinta que introducirá a un personaje completamente nuevo en el DCEU y que extenderá los horizontes hasta límites desconocidos.

El público espera que Warner Bros. sea capaz de liberar un avance de esta película, misma que durante varios años fue retrasada por diversos motivos, incluyendo la pandemia de coronavirus y la propia incertidumbre del estudio respecto a su éxito.

Además de abordar el cine y la televisión, DC FanDome también tendrá influencia en el terreno de los videojuegos y la animación, siendo en este caso especialmente sobresaliente gracias a sus series y películas.

