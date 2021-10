Johnson dice que el cambio que supone el Brexit «llevará tiempo y será difícil»

Anuncios Google

El primer ministro británico, Boris Johnson, reconoció este miércoles ante el congreso del Partido Conservador que el cambio por el que optó el Reino Unido al votar por la salida de la Unión Europea en 2016 «llevará tiempo y será difícil», pero defendió que conducirá al país a un mejor futuro.

«No vamos a volver al viejo y roto modelo de bajos salarios y baja productividad. La respuesta no es volver a la inmigración descontrolada para mantener bajos los sueldos, sino controlar la inmigración y no usarla como una excusa para no invertir en los trabajadores, en maquinaria o en instalaciones», dijo Johnson en su discurso de clausura del congreso.

Cactus24 06-10-21