Isabel Pantoja podría ir nuevamente a la cárcel

Anuncios Google

La cantante española Isabel Pantoja será juzgada en marzo de 2022 en Málaga (sur) por insolvencia punible, un nuevo caso contra la artista en los juzgados de esa ciudad donde ya fue condenada por blanqueo de capitales a dos años de cárcel.

Blom

Fuentes judiciales indicaron a EFE que la vista oral se ha señalado para el 22 de marzo y que la tonadillera se enfrentará a una petición de tres años de prisión como «cooperadora necesaria» de un delito de insolvencia punible del que también se acusa como autor a un empresario, según la calificación fiscal a la que ha tenido acceso EFE.

Los hechos se remontan a 2015, cuando la tonadillera era administradora única de la sociedad Panriver 56 S.L. y supuestamente contrajo una deuda relacionada con su casa de Marbella con la empresa constructora Codabe.

El fiscal cree que ambas empresas «se concertaron para beneficiarse mutuamente en perjuicio de los derechos de créditos de Homofer S.L.», otra compañía con la que la segunda mantenía una deuda.

Se da la circunstancia de que en 2015 Isabel Pantoja estaba en prisión por blanqueo de capitales, un caso en el que también fue condenado su ex pareja, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, además de su ex mujer, Maite Zaldívar, y el hermano de esta Jesús Zaldívar.

La tonadillera volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, como ya tuvo que hacer en 2013. En esa oportunidad, a su salida de los juzgados tras darse a conocer la sentencia, sufrió zarandeos, abucheos y gritos de «ladrona» y «delincuente».

Pantoja abandonó la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en marzo de 2016, donde ingresó el 21 de noviembre de 2014 para cumplir una pena de dos años por blanqueo de capitales.