Revelan detalles de la precuela de «Game of Thrones» que se estrenará en 2022

«Los sueños no nos convirtieron en reyes, los dragones sí», se escucha decir a Daemon Targaryen (Matt Smith) en el primer adelanto de «House of the Dragon», la precuela de la exitosa serie «Game of Thrones», cuyo estreno está programado para 2022.

HBO Max lanzó el primer teaser de la producción, que está basada en el libro «Fuego & Sangre» de George R.R. Martin, y en la que el hilo conductor es la historia de la Casa Targaryen.

Además de Smith, en el reparto también figuran Emma D’Arcy, quien dará vida a la princesa Rhaenrya Targaryen; Steve Toussaint, quien será Lord Corlys Velaryon; Olivia Cooke, como Alicent Hightower; y Rhys Ifan, quien encarna a Otto Hightower.

HBO Max también reveló hoy a otros miembros del elenco como Wil Johnson, John Macmillan, Savannah Steyn y Theo Nate.

«House of the Dragon», que cuenta con George R.R. Martin como cocreador y productor ejecutivo, tendrá 10 episodios.