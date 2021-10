Jean Carlos Centeno fue robado en un hotel de España

Anuncios Google

El cantante de música vallenata, Jean Carlos Centeno, denunció a través de sus redes sociales que el pasado fin de semana fue víctima de robo en un hotel de Madrid, España.

El artista contó en una publicación en su cuenta de Instagram que el robo ocurrió cuando estaba en la recepción del hotel Parquesur Leganes, donde se hospedaba.

Centeno explicó que estaba esperando un autobús que lo llevaría hacia el tren AVE (de Alta Velocidad Española), que finalmente lo conduciría hasta la ciudad de Málaga, donde tenía un evento.

“Llegaron dos ‘bellezas’ al mismo tiempo que el señor de la furgoneta, colocamos las maletas juntas para no perder ubicación de nuestras pertenecias y aun así me robaron el bolso donde tenía todos mis documentos”, escribió en la red social.

El cantante dijo que se descuidó unos pocos segundos y losladrones se llevaron su cédula, pasaporte, tarjeta de crédito, tarjeta débito y pase de conducir.

Además, le robaron un iPhone 12, prendas de vestir y dinero en efectivo.

“Lo que más me interesa es el pasaporte colombiano con la visa de trabajo americana. Lo que me interesa no es lo material, lo que me preocupa es poderme desplazar con mi identificación”, sostuvo Centeno.

Por último, escribió el número de celular de su empresario para que lo contacten en caso de saber información sobre el paradero de sus pertenencias y agregó que entregará recompensa en agradecimiento.

Cactus24 (05-10-2021)