Hallan muerto a Tommy Kirk, actor expulsado de Disney por ser gay

Tommy Kirk, quien fuera una estrella infantil de Disney, fue encontrado sin vida en su casa de Las Vegas, Nevada.

El exactor tuvo una prolífica carrera en series como «Mickey Mouse Club y The Hardy Boye», donde interpretó a Joe Hardy; asimismo actuó en «The Mysteri of the Applegate Treasure», y en películas de los estudios Disney, como «Su más fiel amigo», en 1957; «The Shaggy Dog», en 1959 y «Swiss Family Robinson», en 1960, entre otras.

Lamentablemente el actor tuvo un sombrío final, pues murió solo, a los 80 años y fue encontrado por sus vecinos y, aunque todo parece indicar que su fallecimiento fue por causas naturales, las autoridades aún no han emitido información al respecto.

Aun cuando el propio Walt Disney nombraba a Kirk su «amuleto de la suerte», fue expulsado de los estudios de grabación cuando se supo que era gay, en 1964.

Disney le canceló el contrato cuando una mujer se quejó de que tenía una relación amorosa con su hijo de 15 años, por lo que el joven actor comenzó a trabajar para American International Pictures, en donde actuó en películas para adolescentes, de bajo presupuesto, entre ellas, «Pajama Party» y «How to Stuff a Wild Bikini».

La carrera artística de Tommy Kirk se fue en picada y con ello, el uso de drogas lo hundió más. En 1964 fue arrestado en posesión de estupefacientes.

En una entrevista en 2013, Kirk declaró que fue a los 17 años cuando aceptó su preferencia sexual y se declaró abiertamente gay y, aunque no sabía las consecuencias que eso podrían acarrear, tuvo el presentimiento que acabaría con su carrera en Disney y como actor.

En 1970 se retiró del cine y tiempo después buscó ayuda para su dependencia a las sustancias y creó su propia compañía de limpieza de alfombras. Eventualmente volvió a actuar y se convirtió en escritor. Fue distinguido como «Leyenda de Disney» en 2006.

