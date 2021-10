Cementerios en Punto Fijo están entre el abandono y la profanación

Anuncios Google

Blom

A pesar de los reiterados exhortos que han manifestado los deudos que acuden a los cementerios en la ciudad de Punto Fijo sobre la situación de abandono en la que se encuentran, desde mucho antes de iniciar la pandemia, la autoridad municipal de Carirubana no ha ejecutado ningún tipo de mantenimiento a los camposantos.

En el cementerio Virgen de Coromoto, ubicado en la carretera Punto Fijo- Coro a la altura del sector El Matacán, el abandono y la profanación de algunas tumbas están a la orden del día. Para donde miren sus visitantes pueden ver la desidia por la maleza y restos de las lápidas expuestas a simple vista, pareciera que el camposanto fue sacado de una película terror.

No hay que avanzar mucho para darse cuenta desde la entrada de la necrópolis del sector Santa Elena, municipio Carirubana que está lleno de maleza y aguas negras, además las tumbas en su mayoría están profanadas, robadas, destruidas y hasta tiradas en los pasillos. Situación que lamentan los familiares de los difuntos al decir «ya ni los muertos pueden descansar en paz».

Cuando los deudos acuden a visitar a sus dolientes temen ser picados por una serpiente o cualquier alimaña, asimismo les preocupa ser atracados por lo desolado de los cementerios. «Uno viene a visitar a su familiar y aquí no hay nadie, solo monte y culebra. No es posible que la alcaldía no pueda realizar mantenimiento a los cementerios», rechazó la señor Alba Duque desde el Matacan.

Redacción y fotos: Willian Blanco