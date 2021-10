Borracho en el bosque ayuda a los rescatistas a buscar a desaparecido que resultó ser él

Anuncios Google

Beyhan Mutlu, oriundo de Turquía y de 50 años, se unió en la búsqueda de un hombre organizada por vecinos de la zona y los servicios de emergencia en el bosque del distrito Inegöl. A pesar de esto, el rastreo no dio los resultados esperados, principalmente, porque la persona a la cual se encontraban rastreando no era otra que el propio Beyhan. No pasó mucho tiempo para que su historia se volviese viral en las redes sociales.

¿Cómo sucedió esto? Resulta que el sujeto se encontraba en el mencionado bosque con sus amistades, sitio en el cual se emborrachó, para luego perderse de la vista de sus acompañantes, quienes lo buscaron, pero sin mayor suerte.

Fueron hasta su domicilio, pero no se encontraba en el lugar. De hecho, su esposa aseguró no haberlo visto, además de no contestar las llamadas, lo cual causó mucha preocupación, por lo que optaron por alertar a las autoridades competentes, así como denunciar la desaparición de Beyhan.

Tras esto, los servicios de emergencias, sumado a varios vecinos de la zona, iniciaron la búsqueda, pero no se dieron cuenta que al poco rato el mismísimo Beyhan Mutlu se les había unido.

El señor y los socorristas duraron varias horas dando vueltas en el bosque de Turquía hasta que alguien gritó el nombre del hombre.



“¡Aquí estoy!”, respondió el supuesto desaparecido; fue cuando las autoridades turcas notaron que se trataba del mismo hombre que les estaba ayudando, aseguró el medio.



Inmediatamente verificaron su identidad, le brindaron atención y lo trasladaron a su vivienda, donde se encontró con los suyos.

Bursa'da ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu: "Dünya gündemine girmişim ama dünya umrumda değil." pic.twitter.com/LJg6CFaFg4 — Vaziyet (@vaziyetcomtr) October 1, 2021

Cactus24/04-10-2021