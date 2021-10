Socías: BCV quemaría hasta EUR30 millones semanales para contener al dólar

Anuncios Google

Según el analista Tomás Socías López, en el marco del proceso de reconversión monetaria que entró en vigencia este viernes 1 de octubre, el gobierno prevé realizar una estrategia de fuerte intervención cambiaria en euros, que podría superar los 30 millones semanales, si fuera necesario para mantener la apreciación del tipo de cambio real.

Según el informe del analista, esta es una de las medidas consideradas para mantener cierta estabilidad en el mercado cambiario venezolano. “Esperan mantener la paridad del bolívar bajo cierta regularidad. (En el gobierno) tenían prevista la subida ocurrida en estos días, considerándola especulativa e insostenible, la cual estabilizarán”, apunta Socías.

“Y han establecido un tipo de cambio del BCV inicial de 4.1 a 4.3 bolívares por dólar, además que inyectarán (el efectivo) que sea necesario al mercado para evitar cambios bruscos hasta el mes de diciembre”, contempla el reporte dado a conocer por Socías.

“Es una política que no contempla una quema de divisas permanente para el futuro, porque señalan no poder mantener esta cifra, y además indican que no manejan soluciones de fondo todavía para contener el dólar ni la inflación”, indica el analista

El Informe Socías revela también que “con la reconversión, (en el Ejecutivo Nacional) están seguros de que mejorará el intercambio monetario, además, expresan que modernizará la economía, simplificará las cuentas, fluirá más la posibilidad del pago y del cambio monetario”.

“Es una medida más de apertura económica, que no estaba prevista tomar ahora, pero que, al adelantarse, impulsará soluciones financieras momentáneas y que aliviará la mayor angustia de las transacciones del venezolano en el país, que es el cambio fraccionado”.

El informe apunta que “el entorno del Presidente, particularmente de ministros del área económica, le insiste en que sería catastrófic, no tener lista las monedas para este 1 de octubre. Está claro que sin las monedas “estarían todos los productos y servicios, mínimo a 1 bolívar y el impacto político y social podría revertirse”.

Según Socías en el gobierno prevén “un índice de inflación ligeramente estable en el último trimestre del año por la inversión de recursos del Ejecutivo en el mercado para estabilizar el tipo de cambio”. Pero el analista proyecta que “las demoras en tomar decisiones de fondo precipitarían un crecimiento de 20% de la inflación en el primer trimestre de 2022”.

Los pragmáticos del gabinete de Nicolás Maduro están preocupados porque la apertura económica que el presidente habría aceptado marcha muy lentamente. Medidas como la reducción del encaje legal y entrega a la gerencia privada de servicios del Estado, entre otras, siguen esperando en las gavetas de Miraflores, porque el mandatario se mueve en un complejo equilibrio entre entre «los pragmáticos y los ideológicos”.

