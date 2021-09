Spider-Man tendrá una nueva trilogía en Marvel

Anuncios Google

En vísperas del vencimiento del contrato de Tom Holland como Spider-Man, los medios dan por sentado que el actor continuará por tres filmes más.

Según, LA Times, ‘La Casa de las Ideas’ querrá mantener a Tom Holland en el papel. El actor firmó por seis películas, de las cuales ya ha hecho cinco (Civil War, Infinity War, Endgame, Homecoming y Far From Home). Ahora, en diciembre de este año, vería la última de su contrato, No Way Home, la tercera que tendrá en solitario.

No obstante, en las últimas horas se filtró que la celebridad ya conversó con el estudio. De acuerdo con los informes, el artista exigió 20 millones de dólares como salario para seguir. Cabe destacar que en su primera aparición solo recibió 250 mil y luego su sueldo creció a 5 millones.

Con todo esto, la idea de Sony y Marvel Studios es que Holland pueda ser parte fundamental de lo que se viene para el UCM, pero que además se expanda el spider-verso. Así, dentro de las ideas, se encuentra un crossover entre él y Venom, una cinta de Los Seis Siniestros y unir a todos los personajes derivados con el resto.

Cactus24 (29-09-2021)