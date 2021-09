Guaidó: «Vamos a agitar el país para exigir condiciones electorales

Anuncios Google

Este miércoles el líder opositor Juan Guaidó, envió un mensaje a los venezolanos y anunció que iniciará un recorrido por los estados del país para movilizar a los ciudadanos en exigencia por condiciones para elecciones libres y justas.

“Espérennos en los cuatro costados de Venezuela. Vamos a levantar y agitar este país exigiendo condiciones”, dijo.

Durante su discurso en el acto “Unidos para luchar”, en el que participaron dirigentes de diversos partidos políticos y algunos candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como Biagio Pilieri.

“Aquí todos estamos unificados en la lucha por Venezuela, en recuperar los espacios, en tener condiciones para elecciones libres y justas, en que el voto de las personas elija”, añadió.

Guaidó dijo que este es el punto de coincidencia entre los que creen que no se debe participar en los comicios regionales del 21 de noviembre y los que sí.

“Lo que no está en discusión es luchar o no. Ese es el punto de encuentro: luchar por condiciones para elecciones libres”, insistió.

“Hay que salir a todos los rincones a acompañar al ciudadano, a exigir elecciones libres y justas. Los vamos a acompañar, vamos a estar con nuestra gente en cada rincón. Sí, hoy no hay condiciones, pero no somos actores pasivos, no estamos en casa esperando que nos caigan del cielo, vamos a exigir”, afirmó.

