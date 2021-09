Personas que lleven niños a la jornada de vacunación no serán atendidas

Anuncios Google

En los últimos días se ha observado como algunos padres y representantes acuden al centro de vacunación, ubicado en el Sambil Paraguaná con los niños esperando ser atendidos como prioridad, sin embargo esta situación es preocupante, tal como lo afirma la coordinadora del programa de inmunización masivo, Yaneth Marín.

Exhortó a los adultos a tomar consciencia y no poner en riesgo a sus hijos, de igual forma informó que las personas cuando acudan a vacunarse y tengas niños en brazo no serán atendidos. «Es hora de tomar acciones porque no podemos permitir que esto siga ocurriendo”, resaltó Marín.

La coordinadora del programa precisó que han vacunado hasta 2 mil personas diariamente en dicho centro de vacunación, agregó que la cifra total de inmunizados hasta el 15 de septiembre, en el municipio Carirubana es de 147.728 personas desde el inició de la jornada en el Gimnasio Fenelón Díaz de Punto Fijo.

Marín, explicó que desde el inicio de la inmunización en el centro comercial han recibido por parte de la Secretaria de Salud de estado Falcón, 37 mil dosis y aseguró que se ha despejado la aglomeración tras la apertura de la jornada “casa a casa” que lleva el marcha las ASIC del municipio Carirubana.

Comunicó que en un principio las autoridades nacionales anunciaron que la atención sería hasta diciembre, pero posiblemente que sea extendida hasta lograr la inmunización de toda la población, por lo que insta a las personas que no están inscritas en el sistema Patria, a enviar un mensaje de texto al 74224 con el número de cédula para recibir la cita.

Redacción y fotos: Willian Blanco

CACTUS24 28-09-21