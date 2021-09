Venezuela inicia una nueva semana de flexibilización

Anuncios Google

Venezuela inicia este lunes 27 de septiembre una nueva semana de flexibilización de la cuarentena. Lo hace justo en medio de un repunte de casos covid-19, principalmente en Caracas.

Este aumento de contagios fue alertado por el propio Nicolás Maduro durante una alocución esta semana. De acuerdo con el líder chavista, la Gran Caracas registra 90 casos positivos de covid-19 por cada 100 mil habitantes, triplicando el promedio nacional que, supuestamente, se ubica en 23 contagios por cada 100 mil habitantes.

Maduro informó que, de seguir así, la capital quedaría fuera de la flexibilización amplia que estudia aplicar en todo el país para finales de 2021 (noviembre y diciembre).

“Quiero que quede claro a los caraqueños y caraqueñas, si no nos cuidamos, si no bajamos los contagios, si no tomamos medidas especiales, no podríamos nosotros flexibilizar en noviembre y diciembre a la Gran Caracas”, dijo.

Este incremento de casos se ha venido observando en cifras oficiales. El reporte de este 25 de septiembre detalló 1.191 nuevos contagios en Venezuela, de los cuales la mayoría se concentra en Miranda y Distrito Capital, con 454 y 416 positivos, respectivamente.

Lenta vacunación contra el covid-19

Un hecho que coincide con el repunte de casos es el lento avance en el plan de vacunación nacional. El proceso de inmunización comenzó en el mes de febrero de 2021. En siete meses solo se ha logrado vacunar al 23,77% de la población: 14,88% con dos dosis y 8,89% con una.

Parte de esto responde al retraso de entrega de segundas dosis de la vacuna Sputnik V por parte de Rusia a Venezuela. Sin embargo, aún hay casos de personas mayores de 65 años de edad que no han recibido la primera dosis de cualquier vacuna.

“Cuando uno ve las colas para vacunarse lo primero que se nota es que sigue habiendo una altísima presencia de adultos mayores. Es impresionante que a estas alturas todavía falten personas que correspondian a la primera fase de vacunación”, indicó Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos, en entrevista previa para El Diario.

Sectores que trabajan en la semana de flexibilización de la cuarentena

Productos

– Relojerías: 9:00 am a 3:00 pm

– Antigüedades y tabaquerías: 9:00 am a 3:00 pm

– Bisuterías: 9:00 am a 3:00 pm

– Ferreterías, cerrajerías y materiales de construcción: 8:00 am a 1:00 pm

– Floristerías, viveros y similares:8:00 am a 1:00 pm

– Perfumerías y cosméticos: 8:00 am a 1:00 pm

– Licorerías (solo para llevar) 1:00 pm a 6:00 pm

– Comercialización de textiles, calzados, talleres de costura, reparación y mercerías: 12:00 pm a 5:00 pm

– Talabarterías, marroquinerías y afines: 9:00 am a 3:00 pm

– Musicales y afines: 9:00 am a 3:00 pm

– Estudios fotográficos y afines: 9:00 am a 3:00 pm

– Inmobiliaria y similares: 9:00 am a 3:00 pm

– Artesanías:: 9:00 am a 3:00 pm

– Heladerías y cafeterías (solo para llevar) 1:00 pm a 5:00 pm

– Ópticas: 7:00 am a 12:00 pm

– Centros comerciales (solo comercios autorizados): 7:00 am a 5:00 pm

– Mueblerías y del hogar: 9:00 am a 3:00 pm

– Joyerías y casas de empeños : 9:00 am a 1:00 pm

– Confiterías: 9:00 am a 3:00 pm

– Quincallerías: 9:00 am a 3:00 pm

– Industria

– Sector construcción: 8:00 am a 1:00 pm

– Industria textil y calzado: 10:00 am a 4:00 pm

– Materia prima química: 9:00 am a 3:00 pm

– Ensambladoras de equipos electrónicos y electrodomésticos:7:00 am a 12:00 pm

Aeropuertos habilitados durante la flexibilización

Desde el martes 6 de julio de 2021 el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) habilitó una cantidad de aeropuertos en el país para reactivarse en las semanas de flexibilización.

Por los momentos, los aeropuertos disponibles para las rutas comerciales en el país son: Maiquetía, Maracaibo, Valencia, Porlamar, Los Roques, Canaima, El Vigía, Barquisimeto, Barinas, Las Piedras, Barcelona, Cumaná y Maturín. En segundo plano fueron habilitados para vuelos de conexión el Aeropuerto Caracas (ubicado en Charallave, Miranda) y el de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Cactus24/27-09-2021