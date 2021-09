Simone Biles admitió que no debió viajar a los Olímpicos de Tokio

Anuncios Google

Simone Biles estaba llamada a ser la gran estrella de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, la gimnasta estadounidense se retiró de la mayoría de las pruebas. ¿La razón? Su salud mental.

Biles, la más ganadora de la historia en su disciplina, habló sobre cómo se sintió esos días en la capital japonesa. Sufrió «twisties», un padecimiento muy peligroso que hace que las gimnastas pierdan la orientación cuando están en el aire.

«Es básicamente de vida o muerte. Es un milagro que aterrizara de pie. Si fuera cualquier otra persona, habrían salido en camilla. Tan pronto como aterricé, fui y le dije a mi entrenador: ‘No puedo continuar´», expresó en entrevista con New York Magazine.

Siguiendo en esa línea, cree que fue un error viajar a Tokio. «No me sentía tan segura como debería haber estado con tanto entrenamiento como teníamos» declaró.

Biles sufrió abusos sexuales del médico de equipo estadounidense, Larry Nassar. Actualmente está en terapia. Le recomendaron parar y no competir por un tiempo. Pensó que podría sobrellevarlo.

«Sabía que era lo suficientemente buena para ir. Y me dijeron: ‘Sí, eres lo suficientemente buena para ir y hacer tus cosas, pero tienes que volver’. Y yo estaba como, ‘No, estoy bien'», afirmó.

«Si miras todo lo que he pasado durante los últimos siete años, nunca debería haber formado otro equipo olímpico. Debería haberlo dejado mucho antes de Tokio, cuando Larry Nassar estuvo en los medios durante dos años. Fue demasiado. Pero no iba a dejar que se llevara algo por lo que he trabajado desde que tenía 6 años. No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que lo supere todo el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron», agregó.

Durante septiembre, Biles y varias otras gimnastas del equipo estadounidense dieron su testimonio ante el Senado en el marco de la investigación sobre los abusos de Nassar. Biles apuntó al médico, pero «también a todo el sistema y perpetró el abuso».