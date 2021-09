Lacava contrajo Covid-19 por cuarta vez

Anuncios Google

Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, informó este viernes, a través de sus redes sociales que se contagió por cuarta vez de Covid-19.

Blom

«Todavía no me he podido reponer de este COVID-19 que me volvió a dar, pero pronto estaré con ustedes (…) cuarta vez ya», dijo Lacava en un video publicado a través de Twitter.

Ya pronto estaré de nuevo con ustedes. De repente como q me tengo q cuidar un poquito más en medio de la gente. Pero saben una cosa yo tengo dos motores en mi vida uno son mi esposa y mis 4 hijos y el otro este pueblo q me llena de alegría cada vez q estoy con el 🦇🦇🦇 pic.twitter.com/nlFBoho0yz — Rafael Lacava (@rafaellacava10) September 24, 2021

Lacava expresó que tiene dos motores en su vida, uno es su esposa y sus 4 hijos y el otro el pueblo (Carabobo) que lo llena de mucha alegría.

Cactus24 (24-09-2021)