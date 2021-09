Melany Mille no pudo entrar a una tienda con Mya en coche

Anuncios Google

La modelo Melany Mille está indignada por el trato que recibió en un establecimiento comercial en el que no la dejaron ingresar con su hija Mya en coche. La pareja del cantante Miguel Ignacio «Nacho» Mendoza subió un video en Instagram para quejarse del incidente.

«Acabo de tener una incomodidad acá en una tienda de un centro comercial en Maracay (Venezuela). Y es que Mya está pasando conmigo en su coche y me dijeron que no podía pasar con el coche, que la tenía que sacar y cargar porque si no, no podía comprar», señaló la modelo.

La periodista venezolana apuntó que las normas en las tiendas «no pueden estar apegadas a actos discriminatorios». Luego agregó: «Si a mí no me dejaron pasar con el coche, entonces una persona en silla de ruedas tampoco puede pasar».

«Nos falta mucho por avanzar y no tiene nada que ver con un gobierno ni con política, tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra empatía, solidaridad y respeto con las demás personas», reflexionó.

La pareja y madre de la hija de Nacho Mendoza dijo que ella decidió irse del lugar, pero que en casos así quizás es preferible hablar con el encargado para exigir respeto, y así sentar precedentes, indicó quenoticias.com

