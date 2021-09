Anuncios Google

Eva Longoria producirá una serie de ciencia ficción basada en ‘Sal & Gabi Break the Universe’, un libro escrito por el autor cubanoestadounidense Carlos Hernández.

La actriz y empresaria llevará las riendas de este proyecto, que narra las aventuras de Sal Vidón, un adolescente con el poder de viajar en el tiempo y en el espacio que tiene como objetivo traer a su madre de vuelta a la vida, informó el diario especializado Deadline. Longoria producirá esta serie junto a Ben Spector (‘Grand Hotel’) y la compañía Disney Branded Television, aunque por el momento no ha sido adquirida por ninguna cadena de televisión o plataforma de ‘streaming’.

Más allá de sus trabajos como intérprete, Longoria tiene en el horizonte cercano su debut como directora de cine con la película ‘Flamin’ Hot’, una cinta sobre el creador del famoso sabor de Cheetos. «Pienso que los latinos tenemos que ponernos detrás de las cámaras para crear más oportunidades para nuestra comunidad. Tenemos que ser directores, guionistas y productores», argumentó la cineasta en una entrevista con Efe el pasado junio.

Entre otros proyectos, Longoria inaugurará el año que viene una escuela para estudiantes interesados en trabajar en el cine y para ello contará con socios como George Clooney y Kerry Washington.

Además, la empresaria ha entrado con fuerza en el negocio del fútbol y entre sus inversiones en este deporte destaca el Angel City FC, un equipo femenino que debutará el próximo año en Los Ángeles y en el que está acompañada por otras figuras del espectáculo como Natalie Portman, America Ferrera, Becky G, Jennifer Garner, Jessica Chastain, Sophia Bush y Uzo Aduba.

Finalmente, Longoria forma parte de la junta directiva del Museo de la Academia de Hollywood, que abre sus puertas el 30 de septiembre.

Cactus24 21-09-21