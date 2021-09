Alicia Machado sobre de William Levy : Yo con ese de lejos, es insoportable

Anuncios Google

La actriz venezolana Alicia Machado sigue dando de que hablar en el reality show «La Casa de los Famosos», y es que en está oportunidad la criolla dejó claro que no quiere volver a trabajar con el galán de las telenovelas mexicanas, William Levy.

«Yo siempre lo he dicho y no trabajo con ese wey William Levy y gracias a Dios yo he hecho los proyectos y el no, yo con ese wey pero de lejos, es insoportable», indicó la actriz a sus compañeros del reality.

Cabe destacar que, está no es la primera vez en que Alicia habla mal de William Levy ya que en el año 2010, cuando ambos protagonizaron la obra de teatro «Un amante a la medida», la venezolana le lanzó fuertes dardos al cubano y, aunque reconoció que es un hombre atractivo, aseguró que él debería sentirse orgulloso de haber actuado a su lado.

“Pregúntenle a él que siente trabajar conmigo. Cuando lo vean le preguntan eso, qué siente que Alicia Machado lo bese”, indicó Alicia en esa oportunidad para el programa «El Gordo y la Flaca».

