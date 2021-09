Lo arrestan por salir disfrazado de Michael Mayers

Anuncios Google

Un abogado fue arrestado por salir a la calle disfrazado de Michael Mayers, el terrorífico personaje que protagoniza la cinta Halloween. En su defensa, aseguró que “algunas personas no tienen sentido del humor”.

En la localidad de Galveston, Texas, los juicios están suspendidos a causa del huracán Nicholas. Para entretenerse, el abogado Mark Metzger decidió salir a la calle disfrazado de Michael Mayers: usó la máscara, un overol azul y un cuchillo, informó Noticias Caracol.

Muy campante se paseó por una playa, pero la sangre ficticia alertó a algún ciudadano, que decidió llamar a las autoridades. Dos uniformados terminaron arrestando al hombre por desorden público. Sin embargo, lo dejaron libre al verificar que el arma era falsa.

El canal local ABC13 habló con el hombre, quien afirmó que “me sentí como una escena de Scooby-Doo después de que me esposaran y me quitaran la máscara. Fue algo como: ‘Me habría salido con la mía si no fuera por esos entrometidos’”.

Cactus24 (18-09-2021)