Celac: Lacalle Pou y Abdo Benítez encaran y no reconoce a Maduro y esté se defendió llamando al diálogo

Los presidentes de Uruguay y Paraguay, Luis Lacalle Pou y Mario Abdo Benítez, encararon a Nicolás Maduro en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El mandatario uruguayo manifestó su preocupación sobre lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

«Participar en este foro no significa ser complaciente, señor presidente, y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena; cuando no se respeta la separación de poderes; cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas; cuando se encarcelan opositores; cuando no se respetan los derechos humanos; nosotros en esta voz tranquila, pero firme, debemos decir con preocupación que vemos grave mente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela», expresó Lacalle Pou durante la VI Cumbre de la Celac.

Por su parte, el gobernante paraguayo rechazó que su participación en la cumbre represente un aval de su administración al gobierno de Maduro.

«Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento del gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente», indicó

Seguidamente, Maduro se defendió llamando al diálogo. «Ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia», le dijo Maduro a Lacalle, narra El Nacional.

Cactus24 (18-09-2021)