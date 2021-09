Una mujer encontró un dedo en su hamburguesa

Anuncios Google

Una mujer llamada Stefhany Benítez encontró un dedo humano mientras comía su hamburguesa en un restaurante de la cadena de comidas rápidas Hot Burger, en Santa Cruz, Bolivia. En un primer momento, creyó que se trataba de un hueso, pero al darse cuenta del verdadero origen, hizo la denuncia en sus redes sociales.

“Vinimos a comer la hamburguesa ‘Magnífica’ a las 19:30. Yo estoy comiendo con los cubiertos, tres mordiscos comí. En el cuarto, sentí algo duro en mi boca pensando que era un hueso. Lo saqué de mi boca y le dije a él: ‘¿Qué es esto?’. Me respondió que era un dedo”, relató Benítez a la prensa boliviana.

Dispuestos a hacer el reclamo, tanto Domínguez como la persona que la acompañaba se acercaron a la caja. “La cajera le dice que le dé el plato donde estaba el dedo”, explicó la mujer, quien se encargó de documentar los hechos con su teléfono celular.

“¿Me puede devolver el plato para que yo lo tenga para mostrarle a la gente?”, le pidió Domínguez a la cajera, porque eran “las pruebas que tenía” para demostrar lo ocurrido. Sin embargo, le respondieron que ya lo habían desechado, mientras que la damnificada aseguró que lo tenían “en la parte donde hacen las hamburguesas”.

En busca de una solución, consultaron cómo iban repararles la situación. “Todo lo que ustedes nos pidan les vamos a dar”, afirmaron, en un primer momento, los empleados de Hot Burger. El panorama cambió minutos después, según Domínguez: “Ellos no nos quisieron dar solución. Entonces empecé a grabar, pero me pidieron que no lo hiciera”.

En tanto, la primera respuesta que recibió en el lugar frente a su reclamo fue: “¿A qué viene a comer a lugares públicos, entonces?”. De todos modos, al hacerse pública la situación, la empresa Hot Burger se vio en la obligación de explicar qué había pasado.

El 13 de septiembre, Hot Burger compartió un comunicado “desde el corazón” dirigido hacia “la opinión pública”, donde les pidieron disculpas a Estefhany Benítez y a todos sus clientes.

El Gobierno de Bolivia confirmó el hallazgo del dedo humano en una hamburguesa



Jorge Silva, viceministro de Defensa al Consumidor de Bolivia, confirmó la autenticidad de la noticia y explicó a la agencia EFE que «se ha verificado que en ese establecimiento se ha vendido la hamburguesa y que esa hamburguesa tenía el resto de un dedo de posiblemente un obrero que perdió dos dedos el viernes pasado».

Las investigaciones policiales han revelado que el dedo humano encontrado en la hamburguesa pertenecía a un empleado que sufrió un accidente en el que sufrió la amputación de dos dedos al manipular una máquina de cortar carne.

El restaurante de la «hamburguesa con carne humana» fue clausurado y está siendo investigado por atentado a la salud pública.

Los responsables de «la hamburguesa con carne humana» podrían enfrentarse a 10 años de cárcel