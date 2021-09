«Luisito comunica» compró un apartamento en Lechería (Fotos)

Anuncios Google

El Youtuber mexicano Luisito comunica, informó que compró un apartamento amoblado en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui.

La nueva propiedad de Luisito comunica está completamente amoblada tiene cama, refrigerador, cocina, televisión, muebles y otros electrodomésticos.

En su Instagram Luisito publicó tres fotos con el siguiente texto: “Es real: ¡Compré una casa en Venezuela! Me emociona mucho compartirlo con ustedes. Me pareció una idea interesante de inversión a futuro y me encariñé con esta ciudad frente al mar. Pueden ver el house tour completo y explicación a detalle en mi canal”.

En su canal de YouTube subió un video en el que hace un recorrido por su apartamento y dice que es posible comprar una buena casa por $7,000 o $10,000, la suya costó $20,000.

CACTUS24 13-09-21