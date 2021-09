Paola Herrera: “Como venezolanos pongámonos frente al espejo y creamos que somos capaces de hacerlo”

Anuncios Google

Paola Herrera es una joven muy activa, productora artística con amplia experiencia en Colombia, una inmigrante venezolana quien se convirtió recientemente en Directora de la obra de teatro “Smiley” escrita por Guillem Clua que ha sido presentada con mucho éxito en las principales capitales del mundo.

Nos confiesa a “Venezolanos que Inspiran” de Cactus24 Noticias que no puede estar más orgullosa en tierra ajena:»Todos somos venezolanos y ese a sido nuestro gran reto. Es un equipo de cinco personas Moisés Barrios, productor, Albert Urbina, diseñador, los actores venezolanos Enrique Dávila, Gregorio Smith y yo que nos hemos sentido satisfechos y muy comprometidos», dijo.







Es la primera vez que Herrera dirige una obra de teatro y su ímpetu y pasión por las tablas fue tal que la impulsó a llevar adelante esta propuesta.

«Cuando me dijeron que dirigiera la obra no te voy a negar me sentí nerviosa pero me dije a mi misma por qué no si es lo que he hecho siempre de alguna manera», y así fue, esta joven afirma que la energía de ella y todo el equipo se confabuló para poner manos a la obra.

«No podemos estar esperando siempre el momento oportuno. Cada uno de los que formamos parte de este proyecto somos profesionales, apasionados y comprometidos donde nunca falta la fe porque ésta nos lleva hacia adelante», asegura.

Para Paola Herrera la migración es difícil pero permite el crecimiento tan necesario en cada ser humano.

Herrera destaca que “ siempre somos capaces de hacer todo lo que nos proponemos. Y así fue que llegó esta oportunidad. Estuve dirigiendo una obra con la actriz Ana Beatriz Osorio, trabajo que me abrió a este nuevo reto».

“Smiley” está a disposición del público colombiano desde el pasado mes de mayo. Todas las vivencias de Paola pueden resumirse en esta frase que ella quiere que llegue a todos los venezolanos en el mundo y que quizás el día día no nos permite ver más allá: “Cuando te digan que algo lo estás haciendo bien, créetelo porque cada uno desde su espacio está haciendo algo importante para otros. Todos somos capaces de hacer algo porque ya lo hemos hecho”, apunta la joven venezolana.

La obra “Smiley” es una comedia romántica, incluyente que rompe fronteras y que actualmente se ha presentado en el Teatro Santa Fe en Bogotá, Colombia.

A Paola Herrera y su trabajo puedes seguirlo en su cuenta en Instagram @paolagiherrera y comparte con ella el sueño de ser una persona mejor cada día.

En mi cuenta de youtube puedes conocer la historia completa.