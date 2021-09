Afgano intenta vender a su hija para evitar que la familia se muera de hambre

Anuncios Google

Mir Nazir, de 38 años, es un padre afgano ha dicho que está dispuesto a vender a su hija por sólo 580 dólares, para poder salvar al resto de su familia de la difícil situación que se ha presentado tras la llegada de los talibanes.

El ex policía Mir Nazir le dijo al Times de Londres que ya está en negociaciones para empeñar a su hijo menor mientras su familia lucha por sobrevivir después de que la economía del país colapsara tras la toma del poder por los talibanes.

Blom

“Preferiría morir antes que quedarme reducido a vender a mi hija”, dijo Nazir, de 38 años, al periódico británico.

“Pero mi propia muerte no salvaría a nadie de mi familia. ¿Quién alimentaría a mis otros hijos? No se trata de elección. Se trata de desesperación ”, dijo.

Nazir dijo que ni siquiera puede pagar el alquiler y mucho menos la comida después de perder su trabajo como policía pocos días antes de que los talibanes tomaran el poder , lo que provocó que la economía de Afganistán cayera en una espiral de tipos de cambio casi récord.

“Recibí una oferta del dueño de una tienda, un hombre que conocí que no tenía hijos”, continuó el padre de cinco que ahora está tratando de ganar dinero como portero en un bazar en la capital, Kabul.

“Pero no puedo vender a mi hija por un precio tan bajo, así que pedí 50.000”, dijo, lo que sería alrededor de $ 580.

“Todavía estamos discutiendo. Puede que tenga un mejor futuro trabajando en una tienda que si se queda conmigo, y el precio puede salvar a mi familia ”, dijo, y señaló que el comprador prometió que podría“ volver a comprarla ”si luego obtenía suficiente dinero.

“Estamos aliviados de que la guerra y los combates hayan terminado … pero todos nos enfrentamos a un nuevo enemigo: la pobreza”, dijo Nazir al periódico británico.

“Trabajar, sin tener lo suficiente para pagar las facturas, y volver a casa para ver a su esposa e hijos tener más hambre mientras usted se endeuda cada día sin ninguna esperanza de que las cosas mejoren es una forma de dolor y preocupación tan mala como la guerra ”, dijo.

A pesar de su casi impensable decisión de vender a su hijo, Nazir le dijo al reportero del Times Anthony Loyd: “No creas que soy diferente a ti”.

“No crea que no amaba a la bebé que traje al mundo y la he amado desde entonces, no crea que no estoy angustiado con la idea de vender a mi hija, simplemente no puedo ver qué más puedo hacer ”, dijo.

Su decisión se produce cuando el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advierte que un tercio de todos los afganos pasan hambre y 2 millones de niños están desnutridos.

“Más de la mitad de la población del país vive por debajo del umbral de la pobreza y la inseguridad alimentaria va en aumento, en gran parte debido a los conflictos y la inseguridad que privan a comunidades enteras de oportunidades de subsistencia”, advirtió la organización humanitaria más grande del mundo.

Cactus24/10-09-2021