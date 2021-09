Scarlett Johansson será sustituida por otra vengadora en «La Torre del Terror» de Disney

Anuncios Google

La relación entre Disney y Scarlett Johansson está en su peor momento y por eso el estudio de cine sustituirá a la actriz en su próximo proyecto.

Blom

Cabe recordar que la Casa del Ratón había firmado un interesante proyecto con Scarlett Johansson, pero ahora será sustituida. Se trata de La Torre del Terror, una historia que se basa en una atracción de sus parques temáticos, algo similar a lo que han hecho ya con Piratas del Caribe, La Mansión Encantada y Jungle Cruise.

Para protagonizar La Torre del Terror quieren fichar a Brie Larson, la actriz que interpreta a Capitana Marvel en el Universo Cinematográfico de Marvel Studios y por tanto es una Vengadora como Viuda Negra. Teniendo en cuenta que llevan con esta película desde 2015, es normal que quieran seguir adelante y seguramente pronto anunciarán a su sustituta.

Scarlett Johansson ya no volverá a interpretar a Viuda Negra, ya que el personaje falleció y tuvo una película para despedirse y además no trabajará más con Disney. Pero aun así, tiene proyectos muy interesantes, ya que ha prestado su voz a la talentosa puerco espín Ash en ¡Canta! 2, también hará una película con Wes Anderson y participará en el remake de Little Shop of Horrors.

Por último, podremos verla en Bride, donde una mujer creada para ser una esposa ideal rechaza a su creador y por eso se ve obligada a huir de su existencia confinada, enfrentándose a un mundo que la ve como un monstruo.

Cactus24 (09-09-2021)