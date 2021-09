Niña venezolana se extravió mientras dispersaban caravana de migrantes en México

Anuncios Google

Las autoridades mexicanas impidieron el paso de una caravana de migrantes que se disponía a atravesar ese país con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos.

Durante la operación una niña venezolana de 3 años de edad se extravió, informó Frontera Viva, cita El Nacional.

El operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) mexicana hicieron que la niña soltara la mano de su madre.

«Alexi es el nombre de la menor de edad que transitaba las carreteras mexicanas junto con sus padres y tres hermanos. Al momento del operativo, su madre la tenía de la mano, pero los agentes de migración hicieron que la soltara», indicó Frontera Viva.

La madre, Alejandra, narró: «Yo tenía a mis dos niñas agarradas, la de 5 y la de 3 años, y a mí me agarraron los de migración por una mano y me hicieron que la soltara. Les gritaba que me dejaran agarrar a mi niña pero no me dejaron».

La familia entera se entregó a las autoridades para volver a Tapachula, en la frontera con Guatemala, y buscar a la niña extraviada, pero hasta el lunes no la habían localizado.

Cactus24 (08-09-2021)