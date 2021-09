Familiares de los privados de libertad denuncian retardo procesal en Circuito Judicial de Falcón

Anuncios Google

Este lunes familiares de los privados de libertad en Punto Fijo protestaron frente a la sede de los Tribunales Judiciales en Punto Fijo.

Denunciaron que las solicitudes que han hecho ante el despacho no han sido atendidas, lo que ha originado el retardo procesal de los detenidos.

Con mucha indignación, Carmen Ruíz, madre de unos de los presos, dijo que ha acudido los tribunales en busca de asesorías pero no han sido atendidos.

“Necesitamos un nuevo juez que se preocupe por su trabajo, así como nosotros nos preocupamos en realizar las gestiones pertinentes que nos piden los abogados para ver si algún día nuestros hijos salen en libertad”, manifestó.

Su hijo está recluido en la cárcel Yare III y fue evaluado por el Plan de Descongestionamiento Carcelario, le solicitaron cartas de residencia y de trabajo, pero la señora Ruiz no ha logrado la firma de la jueza para llevar los requisitos que le solicitaron, además tampoco posee recursos económicos para el traslado.

De igual forma rechaza el hecho de no recibir respuesta a las solicitudes que hace ante los despachos.

Por su parte, Lisbeth García denunció que hay muchas madres esperando desde hace bastante tiempo por juicios y audiencias, dijo que su hijo está preso en Yare II y presenta problemas cardíacos.

“No ha sido valorado por un médico porque no tengo la firma de un juez que autorice el traslado a un centro asistencial, y lo que me dicen aquí es que debo gestionar por Caracas y no entiendo por qué si el caso es de Punto Fijo”, sostuvo.

