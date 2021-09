Encuentran muerta a mujer que ganó 31 millones de euros en la lotería:»El dinero ha destruido mi vida»

Anuncios Google

La policía de Belfast (Irlanda del Norte) ha encontrado este jueves 2 de septiembre el cuerpo sin vida de Margaret Loughrey, una mujer de 56 años que en noviembre de 2013 ganó 27 millones de libras (más de 31 millones de euros) en la lotería británica. Esta cifra fijó un nuevo récord dentro del sorteo de Euromillones de su país. Al acertar cinco números y dos estrellas de la suerte, Loughrey se convirtió en una de las personas más ricas de Irlanda del Norte.

En ese momento, contó en una entrevista referida por Belfast Live que no tenía sentido disponer de esa cantidad de dinero «estando sola». Lo único que le aportaba felicidad era saber «que los demás están contentos». Ahora, la mujer ha sido hallada en su vivienda de Strabane (localidad norirlandesa que no quiso abandonar). La policía actualmente no baraja sospechosos de la muerte y está a la espera de conocer los resultados de la autopsia.

Las autoridades señalaron que aunque la muerte de la mujer, quien vivía sola, no se considera sospechosa por el momento sí se realizará una necropsia para establecer las causas.

Loughrey ganó la lotería en 2013, cuando se encontraba desempleada. Un día salió a postularse para un trabajo y, de regreso a casa, compró el boleto de Euromillones con dos libras esterlinas que tenía en su bolso.

Al día siguiente se levantó, prendió la televisión y se enteró de que había ganado el premio mayor. Dijo que estaba en shock y que revisó como diez veces el número para verificar que era cierto.

El premio fueron 27 millones de libras esterlinas . Sin embargo, años después, Margaret Loughrey afirmó que ese premio “destruyó” su vida.

Según recopiló Mirror , la mujer dijo haberse quedado con solo £5 millones en 2019 y que había sido víctima de muchos robos.

«Nunca tendré paz mientras viva. Incluso si no me quedara un centavo, no la tendré… Lamento haber ganado la lotería… Antes era una persona feliz. Soy un ser humano y todo lo que ha hecho es destruir mi vida», señaló Margaret Loughrey en su momento al Sunday Life.

Antes de ganar la lotería, la mujer recibía un subsidio de £62 a la semana y, desde que se convirtió en millonaria, estuvo entregando su dinero a personas necesitadas.

Incluso, llegó a gastar £1 millón para comprar el histórico Herdsman’s Mill en Sion Mills para convertirlo en un destino de ocio y turismo.

«Mis pensamientos y oraciones están con la familia Loughrey y también con los amigos de Margaret. Es un día muy triste… Ella ha tenido sus altibajos en la vida como todos nosotros, pero espero que ahora esté descansando», dijo Jason Barr, concejal en Strabane.

