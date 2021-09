Conmebol anuncia cambio en terna arbitral para el encuentro entre Venezuela y Perú

Anuncios Google

Venezuela y Perú se enfrentarán este domingo 5 de setiembre por las Eliminatorias Qatar 2022. Bajo ese contexto, la Conmebol le dió una sorpresa a ambos combinados nacionales y es que decidió hacer algunos cambios en la terna arbitral.

Hace unas semanas la máxima entidad del fútbol en Suramérica confirmó los árbitros que estarían en cada uno de los encuentros de esta fecha triple en el proceso clasificatorio. No obstante, por algún motivo que no especificó, optó por modificar a los jueces del Perú vs. Venezuela.

En un inicio, el encargado principal del compromiso iba a ser el ecuatoriano Guillermo Guerrero, quien únicamente tenía un partido de Eliminatorias en todo su historial y fue cuando la ‘Vinotinto’ recibió a Colombia en el debut rumbo a Qatar 2022.

Sin embargo, ahora el juez principal del encuentro será Luiz Quiroz, también de Ecuador y quien en el pasado ha sido suspendido en su nación por malas calificaciones. Los asistentes serás Byron Romero y Baren Ricardo, el cuarto árbitro ahora será Franklin Congo y en el VAR estará Carlos Orbe. Todos del mismo país.