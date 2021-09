Transportistas ponen en riesgo la salud de los pasajeros

Anuncios Google

En Punto Fijo pareciera que no hubiese autoridad que controle al transporte público, ya que no es primera vez que los usuarios de denuncian a los transportistas por incumplir las medidas de bioseguridad que pone en riesgo su salud, al permitir aglomeraciones en las unidades, hasta llegar a un punto “que ya no cabe un alma”.

La señora Genesis Arteaga, aseguró que aunque los pasajeros les expresan a los colectores que no monten más personas, éstos les responden de mala manera diciendo que la gasolina esta cara y ellos deben comprarla en dólares para poder trabajar. “Nosotros nos tenemos culpa de eso y la falta de transporte nos obligan a permitir este tipo de abusos y riesgo de ser contagiados del virus”, rechazó la pasajera.

Es preciso mencionar que, aunado al incumplimiento del aforo permitido en las unidades, el cual se estableció en un principio de la pandemia que no se permitiría personas de pie, alguno transportistas también abusan con el cobro del pasaje que actualmente es de 500 mil bolívares, sin embargo, se aprovechan de la necesidad de las personas que necesitan trasladarse y llegan a cobrar hasta un 50% más del valor real.

De esta situación que ha sido reiterativa en el municipio Carirubana está en conocimiento la presidenta del Instituto Municipal de Transporte Terrestre (IMTT) de Carirubana, Julia Salcedo, al igual que los organismos de seguridad, pero lamentablemente no actúan para evitar estás irregularidades, mientras tantos los transportistas “siguen haciendo de los suyas”.

Redacción y foto: Willian Blanco

Cactus24 (02-09-2021)