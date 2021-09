Revelador: Alicia Machado contó su peor experiencia sexual con Winston Vallenilla

Anuncios Google

La actriz venezolana Alicia Machado, sigue desatando polémica en las redes sociales, en esta ocasión hizo fuertes declaraciones sobre Winston Vallenilla en el reality Show “La Casa de los Famosos”.



En uno de los vídeos difundidos en las plataformas digitales, aparece la polémica artista sosteniendo una conversación bastante jocosa con el actor también venezolano Jorge Aravena, a quien le contó su peor experiencia sexual.



En sus revelaciones, recordó que en ese momento se tuvo que esconder en un baño, para evitar lo que suponía que debía ocurrir en esa ocasión puesto que, según afirmó no quedo a gusto con lo que vio y por las descripciones que dio y todo indica que se trata del animador Winston Vallenilla.



En ese sentido, reveló todos los detalles sobre esa noche de fiesta que presuntamente vivió con Winston Vallenilla en la que, al final “no paso nada”.



“Para hacerte el cuento corto, nos vamos de rumba una noche a un antro, yo estaba chamita era menos tigresa en ese tiempo, nos vamos del antro y nos fuimos a mi casa. Yo me tuve que meter en el baño, es el único con el que me ha pasado eso que he tenido que decir ‘no’, es que yo no voy a prender está lavadora para lavar ese trapito, yo no lo podía creer”, le contó a Arvena muerta de risa.

Cactus24 (03-09-2021)