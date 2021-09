Seniat sancionó Balú, la tienda que negó ingreso de una joven en silla de ruedas

Anuncios Google

El Seniat sancionó y clausuró el local de Balú ubicado en el Centro Comercial Propatria que el pasado 29 de agosto negó el ingreso a una joven con discapacidad motora en silla de ruedas.

Blom

Los detalles del procedimiento administrativo no se han hecho públicos, no obstante, en redes sociales circulan las imágenes de la tienda con las puertas cerradas y los carteles del Seniat que informan de la sanción.

El hecho fue repudiado luego que la joven hizo pública la denuncia en redes sociales. En el @Balumoda del Centro Comercial Propatria me pararon en seco en la entrada y me dijeron «con todo respeto,no puede pasar con la silla de ruedas». No me dejaron entrar por ir en silla de ruedas”… «Yo iba a entrar a comprar y me corrieron porque no se puede entrar con la silla de ruedas, las personas en sillas de ruedas no pueden entrar a Balú», expresó la agraviada Kelly Ayary (@K_Ayary).

NOTA RELACIONADA: https://cactus24.com.ve/2021/08/30/video-no-la-dejaron-entrar-en-una-tienda-por-estar-en-sillas-de-ruedas-y-sucedio-en-caracas/

NOTA RELACIONADA: https://cactus24.com.ve/2021/08/30/balu-rechaza-todo-tipo-de-discriminacion-y-se-disculpa-con-kelly-ayary-comunicado/

CACTUS24 01-09-21