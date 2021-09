Alicia Machado y Gabriela Spanic protagonizan pelea en «La casa de los famosos»

Anuncios Google

La primera semana del reality show de Telemundo «La Casa de los Famosos» estuvo candente. Las interacciones de las celebridades que viven bajo el mismo techo observadas por las cámaras atrapan a la audiencia, más aun cuando se generan choques entre ellas. Tal fue lo que ocurrió entre las venezolanas Alicia Machado y Gaby Spanic.

La pelea entre Alicia Machado y Gabriela Spanic se originó porque la actriz se molestó por la manera en que la exMiss Universo se refirió a ella.

Y es que Alicia llamó le dijo a la actriz “La Spanic”, cosa que por alguna razón le pareció totalmente despectivo y la justificación necesaria para iniciar el drama tóxico.

“Me parece tan despectivo. Tú dices que eres mi hermana, yo nunca te he dicho, ‘La Machado’ me parece a mí, no me gusta, porque yo soy más, Alicia”, expresó Gabriela Spanic.

Gaby Spanic y Alicia Machado tienen un enfrentamiento, a La Spanic no le gustó que La Machado se refiriera a ella como La Spanic #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/77Hav4ZZ9n — NovelaLounge (@NovelaLounge) August 28, 2021

