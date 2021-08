No Time to Die lanza su tráiler final

Anuncios Google

La última película de Daniel Craig como James Bond presenta su último avance y es muy emocionante. La cinta número 25 llegará a los cines este 8 de octubre, aunque en algunos países estará disponible desde el 30 de septiembre.

Si bien la cinta estaba programada para llegar en 2020, la pandemia de Covid-19 provocó que tuviera múltiples retrasos, pero ahora, a un mes de su llegada a cines, un tráiler final llega para emocionar a todos los fans.

James Bond, personaje creado por el escritor británico Ian Fleming, será la despedida de Daniel Craig, quien desde 2006 ha sido responsable de interpretar al famoso espía.

Esta nueva entrega de James Bond, es dirigida por Cary Joji Fukunaga cuenta en el reparto nuevamente con Léa Seydoux, quien repite su papel de Madeleine Swann, que apareció en 2015 en 007 Spectre.

Además de los rostros ya conocidos, hay emoción por ver lo que aportará Rami Malek a la franquicia, así como la actriz cubana Ana de Armas.

No Time to Die es la secuela de 007 Spectre, en donde conocimos por primera vez al personaje de Madeline Swann, con quien Bond se retira para llevar una vida normal, hasta que la confianza empieza a desaparecer en la relación por sospechas de traición. Todo se complica cuando reaparece el agente de la CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright), quien le pide ayuda para rescatar a un científico secuestrado, lo que llevará al protagonista a enfrentarse con un nuevo y feroz enemigo (Malek).

Cómo ya sabemos quién es la nueva agente 007 en No Time to Die, se trata de Lashana Lynch, actriz que ha enfrentado a muchos trolls en los últimos meses.

Lynch es conocida por su participación en Capitana Marvel como Maria Rambeau, la amiga más cercana de la protagonista, Carol Danvers.

No Time to Die será el primer papel de acción donde veremos sus habilidades para el género. Sin duda ella se suma a la lista de personajes femeninos fuertes de la franquicia de Bond y será celebrado por quienes no están muy felices por el pasado sexista de la saga.

