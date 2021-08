Incesto: Mató a su hija y madre de sus dos hijos por estar con otro en la trocha colombiana con Táchira

Anuncios Google

Ruth María Lasso Ahumada, de 35 años, quien perdió la vida en manos de su padre y expareja, con quien tenía hijos: un joven de 18 años y una niña de siete años de edad.

El hecho ocurrió en la trocha La Ramona, que comunica a Villa del Rosario, Colombia, con Llano Jorge, Zona Sur del municipio Bolívar en Táchira.

De acuerdo La Nación, La angustia de la familia de Lasso Ahumada se intensificó en horas de la noche de este sábado, con los audios de WhatsApp que envió Ruth a una tía a quien le pedía encarecidamente que se encerrara en la casa, con su niña menor, y no permitiera que su papá y expareja, si llegaba, entrara.

«Doris, hágame un favor, cierre esa puerta con seguro y no le vaya a abrir por nada del mundo a mi papá, si llega, por favor. No le vaya a comentar a mi mamá, porque no la quiero alterar; voy a pata para la casa. Hágame ese favor. Cierren esas puertas”, fueron las solicitudes, vía nota de voz, que Ruth María Lasso hizo a su tía mientras caminaba por la trocha.

Los audios continuaban. Eran cerca de las 8:30 p.m. cuando el celular de la tía seguía recibiendo los mensajes de Ruth María, detalla el citado medio.

Según la tía de Ruth, ella salió de su casa en horas del mediodía del sábado. Iba a verse con su papá y expareja, quien supuestamente le entregaría un dinero en Villa del Rosario, en Colombia, donde vivía, pues desde hace más de un año dejó de compartir con su familia, en Llano de Jorge.

En uno de los últimos audios, la hoy occisa le pedía a su tía que mandara a su hijo mayor a buscarla. El muchacho en compañía de su tío de 13 años, avistaron a Ruth, quien discutía con su expareja y padre a la vez. “Cuando nos acercamos, él estaba apuñaleándola”, aseguró el joven de 18 años.

El adolescente, hijo del victimario y hermano de la víctima, alcanzó a lanzarle dos piedras, pero ninguna le asestó, pues huyó por los caminos verdes. “Lo único que nos dijo fue ´vayan y atiéndanla´. Eso le pasa por estar con otro´”, alcanzó a escuchar el hijo de Ruth, aún perturbado por la dantesca escena.

La Nación reveló que en Llano Jorge el caso del incesto era público y notorio, y pocos levantaron su voz de denuncia. Pues, D. Lasso Zabala, de 56 años, identidad del padre y expareja de Ruth, convivía en la misma casa con su mamá (madre de Ruth), su tía, sus dos hijos y hermano de 13 años. Ruth se dedicaba a la modistería.

Aún la familia no ha ido a Medicina Forense de Colombia a reclamar el cuerpo. Piensan hacer estas diligencias hoy.

Aunque el femicidio ocurrió en una trocha, el Observatorio de Violencia de Género de la organización Proyecto 860 lo sumó a los casos registrados en el estado Táchira.

Ruth Lasso es la séptima mujer asesinada en el estado en lo que va de 2021.

Cactus24 (31-08-2021)