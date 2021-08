Don’t stop me know de Queen: la canción más feliz del mundo, afirma la ciencia

Anuncios Google

Don’t stop me know de Queen, es la canción más feliz del todo el mundo, asegura un estudio científico,pues el neurocientífico Jacob Jolij, se propuso desde la ciencia explicar cual es la canción que produce mejor estado de ánimo en las personas teniendo en cuenta diversos aspectos.

El experto que trabaja para la Universidad de Groningen en Holanda, tomó una gran variedad de canciones para encontrar las más felices del mundo.

Creó una fórmula para calcular el nivel de felicidad que produce cada canción en las personas y se dispuso a entrevistar a más de 2.000 personas para analizarlas y comprobar su técnica.

Jolij tuvo en cuenta a la cantidad de compases por minuto, el ritmo, las letras y la temática de cada canción. Haciendo esto encontró que el promedio de compases para que una persona se sienta bien está entre 140 y 150; por ejemplo, el pop se mueve en un tiempo de 118 compases.

De esa forma determinó que la ranking dio como ‘ganadora’, a la canción Don’t stop me know de Queen. El neurocientífico explicó que aunque escoger una es complicado porque cada persona puede tener su favorita por los recuerdos emocionales que le trae, indicó que cualquier canción que supere los 150 compases por minuto, subconscientemente produce una sensación placentera y de felicidad.

Sin embargo, el estudio ubicó otras canciones en el ranking que asegura que dependiendo el estado de ánimo y la época de las personas consideran que es la más del mundo:

2. Happy de Pharrel Williams

3. Uptown girl de Billy Joel

4. I will survive de Gloria Gaynor

5. Dirty Dancing – The Time Of My Life

