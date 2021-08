EEUU realizó un ataque aéreo contra una “amenaza creíble” en Kabul

Anuncios Google

Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar en Kabul contra una amenaza “creíble”, confirmaron a The New York Times dos funcionarios estadounidenses. La agencia AFP, detalló que EEUU ejecutó un ataque aéreo contra un vehículo vinculado a ISIS.

El operativo llega después de que en ataque con drones, en la provincia de Nangarhar el viernes pasado, cerca de la frontera con Pakistán, las fuerzas norteamericana abatieran a dos importantes yihadistas del Estado Islámico, la filial en Afganistán que reivindicó el brutal atentado del jueves pasado en el aeropuerto que asesinó a más de 150 personas, entre ellas 13 soldados norteamericanos.

La operación reseñada por The New York Times este domingo se conoció luego de que un cohete impactara contra un edificio residencial cerca del aeropuerto, y el diario norteamericano explica que no está claro si la vivienda alcanzada era el objetivo del ataque estadounidense.

El vocero talibán Zabihullah Mujahid dijo en un mensaje a la prensa que la operación estadounidense tuvo como objetivo un terrorista suicida que estaba a bordo de un vehículo cargado de explosivos con el que planeaba un atentado en la zona del aeropuerto.

Ayer, el mandatario norteamericano había advertido que un nuevo ataque contra el aeropuerto de Kabul era “muy probable”. “La situación en el lugar sigue siendo extremadamente peligrosa y la amenaza de un ataque terrorista en el aeropuerto sigue siendo alta”, escribió Biden en un comunicado. “Nuestros comandantes me informaron que era muy probable que se produjera un ataque en las próximas 24 a 36 horas”.

Pocas horas después, la embajada estadounidense en Kabul urgía a sus ciudadanos a alejarse del aeródromo “debido a una amenaza específica y creíble”.

