Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi tiene varias ideas para una secuela

El próximo 3 de septiembre se estrena en cines, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, y su director ha revelado que tiene varias ideas para la secuela de la cinta de Marvel.

Destin Daniel Cretton, confesó en una entrevista que se siente parte de la familia del Universo Cinematográfico de Marvel, y ha confesado que durante el rodaje tuvo varía ideas para una secuela.

La película está protagonizada por Simu Liu como Shang-Chi, a quien conocemos viviendo en San Francisco y trabajando como un aparcacoches, cuando un grupo de sicarios se lleva un colgante que le regaló su madre cuando estaba joven.

Shang-Chi y su mejor amiga Katy dejan sus vidas seguras y viajan a Macao para advertir Xialing, la hermana de Shang-Chi, ese peligro también se acerca para ella.

A medida que avanza la película, Shang-Chi debe enfrentar el pasado que pensó que había dejado atrás. Cuando se ve atraído por la red del misteriosa organización de los Diez Anillos dirigida por su padre separado, Shang-Chi se da cuenta de que debe detener él y su camarilla de los Diez Anillos.

Shang-chi y la leyenda de los diez anillos también está protagonizada por Awkwafina (Crazy Rich Asians, Oceans 8); Meng’er Zhang en su primera película papel; Fala Chen (The Undoing, Sound of the Desert de HBO); Florian Munteanu (Credo 2, y la próxima Borderlands); Benedict Wong (Doctor Strange, Vengadores: Endgame); Yuen Wah (Kung Fu Hustle); Ronny Chieng (Crazy Rich Asians); Zach Cherry (Spider-Man: Homecoming); Dallas Liu (PEN15); con Michelle Yeoh (El mañana nunca muere, Tigre y dragón); y Tony Leung (In the Mood for Love).

Cactus24 (28-08-2021)