Stefanelli: Llegamos porque estábamos en deuda con Carirubana

Anuncios Google

El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática a la Alcaldía de Carirubana, le salió al paso a las afirmaciones de que su retorno al país, luego de año y medio en el exilio, obedece a un pacto realizado con el gobierno.

Blom

Explicó Stefanelli que había viajado a Houston, Estados Unidos, para cumplir compromisos inherentes a su condición de diputado a la Asamblea Nacional y estando en suelo norteamericano, la extinta Asamblea Nacional Constituyente le allanó su inmunidad parlamentaria y pretendía judicializarlo, acusándolo de terrorismo.

Por esa razón no pudo regresar y después de haber recibido un supuesto indulto presidencial -al que le restó méritos, pues no había cometido el delito que se le atribuía-, no pudo retornar al país, ya que lo incluyeron en una lista de legisladores que, supuestamente, estaban incursos en irregularidades con afectación económica a la nación.

Desestimadas todos los señalamientos en su contra, logró regresar a Venezuela y desde entonces emprendió una lucha para saldar una deuda con todos los carirubanenses que siempre han depositado en él su confianza a través del voto.

Esa es la razón por la que puso su nombre a consideración del elector de Carirubana para asumir la conducción del que pretende convertir en uno de los municipios más pujantes de la nación.

NP

Cactus24 (27-08-2021)