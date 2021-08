Falcón se mantiene en alerta preventiva ante el periodo de lluvias

Anuncios Google

El director de Protección Civil en el estado, Yoe Cabos señaló que mantienen monitoreo las 24 horas, los 365 días del año para prever cualquier situación atmosférica

El gobierno del estado Falcón ante las precipitaciones fluviales acaecidas en los últimos días en el país, y al cual no escapa la entidad, se mantienen en alerta preventiva ante cualquier emergencia.

El director de Protección Civil Falcón, Yoe Cabos informó que se está presentado el primer periodo de lluvias del año, y la vaguada que pasó recientemente tras el paso de la onda tropical número 38 por el país, la cual aunada a la zona de convergencia intertropical generó la presencia de la depresión barométrica.

Detalló Cabos, que actualmente se está iniciando el proceso de ingreso al territorio venezolano del paso de la onda 39-40, “la onda 41 la cual generaba alguna expectativa en cuanto al proceso de nubosidad que pudiera repetir un efecto de vaguada aparentemente se está desvaneciendo”, pero por los momentos va a generar un periodo de sol radiante en la región y en algunas zonas del territorio venezolano. Recalcó además, que el pronóstico es exclusivamente para la entidad.

Plan de Lluvias

En Falcón se cuenta con el Plan Lluvias que se realiza anualmente y se envía a todas las alcaldías de los 25 municipios, con la finalidad que hagan el saneamiento y las correcciones pertinentes para evitar cualquier situación adversa en las épocas de lluvias del año, dijo el funcionario gubernamental.

Sin embargo acotó, “hay muchas alcaldías que hacen el saneamiento, mantenimiento de las quebradas y los embaulamientos, mientras otras que no, lo que al llegar las precipitaciones se presentan los desbordamientos, pero todo ello depende de la intensidad del factor lluvia.

Del mismo modo indicó, que en las próximas 48 horas no se presentarán lluvias, pero que no significa que no volverá a llover, pues estamos tras el paso de una onda tropical, vamos a penas por la 38 y la 39 que está en vigencia, son un promedio de 50 a 56 ondas que deberían estar pasando y posterior comienza la segunda temporada de lluvias del año, lo que podría presentarse hasta el mes de diciembre o enero de 2022.

Prevención

Cabos, efectuó un llamado a la colectividad para que hagan las debidas reparaciones de los techos de sus casas, fijación de las láminas de asbesto, acerolit, en pro del resguardo, bienestar de sus enseres; de igual manera hizo un llamado de atención para no colocar desechos orgánicos o sólidos en el cauce de los ríos, quebradas, cuencas, entre otros.

Finalmente aseguró, que el sistema de alerta temprano que tiene Protección Civil es un monitoreo las 24 horas, los 365 días del año que se mantienen para prever cualquier situación atmosférica que se presente en el estado. Además de publicar la información necesaria ante cualquier cambio climático que pueda presentarse.

NP: Gobernación del estado Falcón

Cactus24/26-08-2021