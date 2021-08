Camilo lanza ‘999’ junto a Selena Gomez

Anuncios Google

Para Selena Gomez seguir incursionando en la música en español es un must por lo que ahora decidió hacerlo de la mano de uno de los cantantes más hot entre el público, Camilo, quien está en los cuernos de la luna, con su más reciente colaboración con el cantautor, también favorito, Shawn Mendes en Kesi. Ayer Selena y Camilo lograron convertiste en tendencia mundial con el anuncio de que lanzarán un sencillo juntos, por lo que los fans de ambos se dieron a la tarea de mostrar su felicidad por esta noticia y lograron que sus nombres captaran el spotlight. Además, varios hicieron eco de que el yerno de Ricardo Montaner ya había dicho que soñaba con cantar con Gomez. Blom

En aquella entrevista se le escucha decir a Camilo que uno de sus anhelos es alzar su voz junto a la ex de Justin Bieber: «Cuidado con lo que sueñas porque corres el riesgo de que se te haga realidad. Uno a veces piensa: ‘No, eso no se va a hacer realidad’; cada vez que en mi vida se va disminuyendo más ese rango, de lo que puede no ser realidad, entonces me da miedo soñar.

«Me daría mucha ilusión hacer una canción con Selena Gómez. Me parecería muy cool, me encanta su identidad y la manera en la que interpreta»; agregó el Echeverry Correa (apellidos del cantante). Ese sueño ya es una realidad y el 27 de agosto el sencillo 999 verá la luz, después de un anuncio muy particular.

Gómez y Camilo utilizaron sus redes sociales para hacer partícipes a todos sus seguidores de que lanzarán esta canción juntos; todo comenzó con un misterioso mensaje de parte de ella: «1,000 yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve…si tú quieres ir a 1000…»; una hora después Camilo respondió el mensaje.

«999… yo estoy en 999!», comentó el colombiano, lo que disparó las especulaciones de que trabajarían juntos. Pronto Camilo fue el encargado de confirmar que su sueño se había hecho realidad y compartió que todo está listo para el lanzamiento del corte; el viernes.

Los fans no perdieron la oportunidad para hacer memes en los que recordaron que tal parece que Maluma será el único intérprete del urbano que no ha colaborado con la también actriz. Con este single Selena sigue el éxito de su primer álbum en español que tituló Revelación; y del que se desprendieron las canciones Baila conmigo y De una vez.

Cactus24/26-03-2021