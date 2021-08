Guaidó: No se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez

Anuncios Google

Juan Guaidó afirmó en una entrevista con Infobae, que esta nueva mesa de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición en México, busca comicios como herramienta de solución a la crisis.

“Queremos las elecciones que nos deben desde 2018, unas presidenciales libres y justas”, asegura con esperanza, pero admite que existe escepticismo: “No vamos al diálogo con inocencia o a chuparnos el dedo, sabemos que la contraparte es una dictadura”, sostuvo para el citado medio.

Además, analizó la situación en Cuba y Nicaragua y aseguró que mantiene “alternativas de diálogo” con el gobierno argentino de Alberto Fernández: “Hemos tenido nuestros desencuentros, sobre todo en el tema de violaciones a los derechos humanos, pero pueden cumplir un rol importante”.

Al preguntarle si ¿Se puede confiar en esa contraparte, se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez, por ejemplo?, el líder opositor contestó:

«La respuesta es dura, pero no. Por eso nos hemos hecho acompañar no solamente por un facilitador experimentado como el caso de Noruega. Hay países acompañantes sentados en la mesa en este proceso, como Rusia y Holanda. En este caso, además, hay un grupo de países amigos que van a estar siguiendo muy de cerca este proceso. Hay garantías, por ejemplo el levantamiento progresivo de sanciones por el cumplimiento de un acuerdo. Hay un proceso de justicia internacional haciéndole seguimiento, que es el de la Corte Penal que tiene que ver con Justicia denegada en Venezuela. De nuevo, no estamos esperando buena fe del régimen sino que estamos esperando crear las condiciones para generar garantías a todos los sectores, incluidos a los que sostienen hoy a Maduro», argumentó.

Cactus24 (25-05-2021)