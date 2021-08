El Barista Coffee Shop: Padre e hijo soñaron y emprendieron un negocio con sabor a café en Punto Fijo

Anuncios Google

Johandrys y Samuel Petit, son sinónimo de un nuevo emprendimiento sobre el arte de café en la ciudad de Punto Fijo, unos expertos certificados en realizar diferentes bebidas basadas en él.

Johandrys de 34 años y Samuel de 13 años, no solo los unen la sangre, sino también el gusto y el arte de hacer café.





Es por ello, que ambos se especializaron en el barismo profesional y juntos decidieron emprender un negocio con la meta fija de hacer un rico café y fomentar el emprendimiento familiar. Así surgió El Barista Coffee Shop, ubicado en la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo. Adyacentes al BOD.

En este sentido, padre e hijo se profesionalizaron como barista desde hace tres años a través de plataformas digitales participando en seminarios, foros vía web cam y YouTube, siguiendo cuentas de baristas famosos y reconocidos internacionalmente. Hasta que se capacitaron y se certificaron como barista profesional de la mano del Grupo Gran Bar y Avalado por la Asociación Venezolana de Barismo y Bartender (AVB) que tiene su sede principal en Maracay, Aragua.

“Desde pequeño me ha gustado el café, porque mi madre nos preparaba el café para el desayuno antes de ir a la escuela y desde allí comenzó ese gusto por el café que luego cuando fui creciendo me llevó a investigar un poco más sobre el tema (…). Desde siempre me ha interesado y ahora ya después de haber pasado por una academia puedo decir que soy un barista”, contó Johandrys Petit.

Mientras que Samuel Petit, reiteró que por su gusto al café se debe a que “toda mi familia le gusta mucho tomar café y yo siempre quise aprender hacer un buen café con sus técnicas y métodos correctos, es por ello que me capacite junto a mi papá para obtener está profesión que no es tan común pero si es importante y llama mucho la atención por los diversos tipos de café que existen y que podemos ofrecer”, asentó el joven barista de 13 años.

Los entrevistados le comentaron a Cactus24 que su filosofía se basa de ser un “Buen Barista, buen Café”, que no solo “El Barista Coffee Shop” ofrece simplemente esta bebida de grano tostado y molido, sino ser una cafetería de especialidad y ofrecer diversos tipos de café en donde la clientela tendrá una experiencia diferente y fuera de lo común. Además de conocer el maravilloso mundo del café de la mano de baristas profesionales.

También reiteraron que el barismo tiene un futuro prometedor en Punto Fijo como un nuevo concepto de negocio y de emprendimiento. Acotando que es necesario crear y fomentar la cultura en este tipo de especialidad en la urbe paraguanera.

Al mismo tiempo, indicaron que la meta de este emprendimiento es llegar a posesionarse como marca a través de su producto bandera, el expreso café que “es la preparación más importante para la elaboración de cualquier café desde el americano hasta el frapuccino pasando por todos los intermedios”, indicó Johandrys Petit.

Reiteran que para ser un buen barista debe tener conocimiento sobre el café, de dónde viene, como se procesa, que técnicas y métodos debe emplear, informarle al cliente del mismo para que conozca del café y no sólo degustar de ello sino aprender juntos la experiencia de un buen café.

Ir a El Barista Coffee Shop es ir en busca de un café perfecto. Cuando un cliente llega, el barista de la barra le pregunta de qué prefiere su café, qué tipo de tostado y con qué método de preparación. “Si estás perdido en esta ciencia del café, el barista te da recomendaciones basadas en tus gustos”, indicaron los baristas.

Reiteraron que para lograrlo los productos debe ser de mejor calidad para lograr el buen café, como indica su filosofía de negocio.

“Primero tiene que gustarle el café”, un consejo a quienes quieran dedicarse a este rubro

Estar dispuesto a aprender en cada momento todo lo referente a ello. Debe capacitarse para ser un barista profesional, tiene que tener voluntad y vocación en todo momento.

Además debe estar presto a aprender nuevas técnicas y métodos innovadores, tiene que amar lo que hace, tener disciplina, dedicación, ser amable y dar la mejor atención al público, enfatizó Johandrys Petit en Cactus24 para aquellos que quieran emprender en este arte de bebida.

Finalmente, Johandrys y Samuel, junto al resto de la familia invitan a los paraguaneros a visitar a “El Barista Coffee Shop” y conocer los diversos tipos y sabores de café hecho en Punto Fijo.



Cactus24 (25-08-2021)