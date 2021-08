La Alianza Democrática definirá en los próximos días la candidatura a la alcaldía de Carirubana

Anuncios Google

El coordinador del partido Acción Democrática (AD) en el estado Falcón, Francisco Humbria, sostuvo en rueda de prensa realizada el jueves 19 de agosto en Punto Fijo que están decididos a medirse en la contienda electoral del próximo 21 de noviembre con miras a recuperar la democracia no solo del país, sino en el estado y sus 25 municipios.

Anunció que la Alianza Democrática, presentó oficialmente el pasado miércoles 18 de agosto a Daniel Barrios, secretario general del partido El Cambio, como candidato a la Gobernación y que están próximos a definir la candidatura única a la alcaldía del municipio Carirubana.

Explicó que aunque respaldan la postulación de Emilio Herrera, miembro del partido MAS, consideran que el trabajo desempeñando por Luis Marcano del partido Nuvipa también puede ser una opción para definir en consenso la candidatura única para derrotar al chavismo “que tanto daño ha causado al país”, expresó Humbria.

Reiteró que la intención de AD es crear la unidad de todos los factores políticos de la región, además aprovechó para convocar a las bases militantes del partido a participar de manera decidida en esta contienda donde asegura que la Alternativa Democrática triunfará si hay unidad.

Por otra parte, exhortó a las bases de los partidos del G4 a entender “que ellos le hicieron el juego a este nefasto Gobierno en la contienda electoral pasada cuando llamaron a la abstención. Ahora quieren venir con tarjetas que no le pertenecen a presentarse como candidato”, rechazó el líder regional de AD.

En cuanto a candidatura de Luis Stefanelli a la alcaldía de Carirubana dijo “Luis debe explicar porque no participó en el proceso anterior y como es que ahora se recorre las parroquias sin temor después de haber sido perseguido por el Gobierno. Está deshojando la margarita porque pertenece al partido de Guaidó no han definido si participar o no en las megaselecciones”, aclaró.

Redacción y foto: Willian Blanco

Cactus24 (19-08-2021)